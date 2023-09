Deshalb fühlte sich Nathalie Volk bei ihrem Ex Timur so wohl

Es kommen immer mehr Details ans Licht! Nathalie Volk (26) mit mittlerweile wieder mit dem Unternehmer Frank Otto (66) zusammen. Doch zwischenzeitlich führte sie eine Beziehung mit dem Rocker Timur, mit dem sie sich sogar verlobte. Im Oktober 2021 gab sie aber die Trennung bekannt. Nun ist ihr Buch über ihr Leben endlich erhältlich und dort schildert sie auch Details über Timur. Deshalb fühlte sich Nathalie so gut bei ihm!

"Er war nett und locker. Viele Menschen waren in meiner Gegenwart nervös. Er nicht, deshalb fühlte ich mich sofort bei ihm wohl", erinnert sie sich in ihrem Werk "In meinen eigenen Worten. Ein Tag ohne Lügen" an die Anfangszeit mit Timur zurück. Dass er vorher im Gefängnis gesessen hatte, war Nathalie zu dem Zeitpunkt nicht bewusst. "Ich fand ihn einfach interessant. Er hatte was, etwas Aufregendes", heißt es weiter.

Jedoch findet sie nicht nur nette Worte für ihren Ex. In ihrem Buch nennt sie Timur Thomas: "Thomas wollte mich kontrollieren, weil er sich selbst und seine Emotionen nicht kontrollieren konnte." Zudem wirft Nathalie ihm vor, sie nur für ihr Geld benutzt zu haben. Er habe ihr gesagt, sie solle Geschenke, die sie von Frank bekommen hatte, verkaufen.

