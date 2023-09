Erwischt! Melina Hoch und Max Bornmann knutschen und turteln

Sind sie das neue Reality-Pärchen? Erst vor wenigen Wochen kursierten die Gerüchte, dass die einstigen Love Island-Gewinner Melina Hoch und Tim Kühnel wieder miteinander anbandeln könnten. Sie verbrachten auffällig viel Zeit miteinander. Jedoch dementierte die Influencerin die Gerüchte schnell. Vielleicht, weil sie eigentlich jemand anderes datet? Melina wurde nun nämlich knutschend mit dem Make Love, Fake Love-Star Max Bornmann gesichtet!

Eine aufmerksame Promiflash-Leserin erwischte die Ex-Cheerleaderin und den Muskelmann gemeinsam auf einem Festival. Auf den Bildern ist zu sehen: Max und Melina verstehen sich ziemlich gut. Nachdem er zunächst nur ihren Nacken massiert hatte, wurde es noch intensiver! Die TV-Sternchen küssten sich – und das auch ziemlich zärtlich. Liebevoll legte sie ihre Hand auf sein Gesicht, während sie knutschten.

In ihren Instagram-Storys ist auch zu sehen, dass sie zusammen auf dem Festival waren – die Outfits stimmen überein. Ob die beiden ein Paar sind, ist bislang nicht bekannt. Pikant ist aber: Max ist derzeit noch bei Are You The One – Reality Stars in Love zu sehen. Somit scheint er nicht die große Liebe in dem Format gefunden zu haben.

Promiflash Melina Hoch und Max Bornmann, Reality-TV-Stars

Promiflash Melina Hoch und Max Bornmann, September 2023

Instagram / max_bornmann Max Bornmann

