Gewusst? Diese Fremdsprache beherrscht Prinzessin Charlotte

Wie beeindruckend! Dass Prinzessin Charlotte (8) sehr ehrgeizig und talentiert ist, ist schon längst kein Geheimnis mehr. So soll die einzige Tochter von Prinz William (41) und Prinzessin Kate (41) begeistert Sportarten wie Fußball und Gymnastik nachgehen. Doch nun wurde ein weiteres Talent über den Nachwuchsroyal enthüllt, dass einen Einblick in ihre Sprachkenntnisse gibt: Charlotte soll bereits im zarten Alter von nur zwei Jahren eine weitere Fremdsprache gesprochen haben!

Wie The Mirror berichtet, habe die kleine Prinzessin schon von Geburt an Spanisch gelernt. Grund dafür sei die Nanny der Blaublüter: Maria Teresa Turrion Borallo. William und Kate stellten die gebürtige Spanierin kurz nach der Geburt von ihrem erstgeborenen Prinz George (10) ein. Auch nachdem seine Schwester und sein Bruder Prinz Louis (5) das Licht der Welt erblickt hatten, blieb Maria dem royalen Haushalt treu. Während ihrer Arbeit soll sie allen Kindern ihre Muttersprache beigebracht haben. So konnte Charlotte bereits im frühen Kindesalter einige Brocken Spanisch sprechen.

Dass die royalen Sprösslinge besonders gefördert werden, ist bereits länger bekannt. Gerade erst begann für Charlotte und ihre Brüder das neue Schuljahr an der Lambrook School in der Nähe von London. Die Eliteschule zählt dabei zu den besten Schulen in ganz England. Unter anderem bietet die Lehrstelle ein breites Angebot an Sport, Theater und Musik an.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern Prinz George und Prinzessin Charlotte

Instagram / milliepilkingtonphotography Prinzessin Charlotte mit Hündin Orla

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren Kindern Louis, Charlotte und George

