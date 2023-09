Jannik Kontalis will erst mal nichts zum Gerda-Flirt sagen

Jannik Kontalis hüllt sich in Schweigen! Bekannt war der Realitystar im Rahmen der Sendung Make Love, Fake Love geworden. Doch auch nach dem Liebes-Aus mit Yeliz Koc (29) ist das Datingleben der TV-Bekanntheit in aller Munde. Denn vor wenigen Wochen kamen Gerüchte auf, dass er etwas mit der Ex-Bachelorette Gerda Lewis (30) haben soll – schließlich verstreuten die beiden immer wieder Hinweise zu einer möglichen Liebelei. Während Gerda bereits zugab, den Fernsehstar zu daten, möchte sich Jannik vorerst nicht zu alldem äußern!

Wie eine Fragerunde in seiner Instagram-Story beweist, wird Jannik noch immer mit dem Thema rund um seine neue Romanze belagert. "Gerda hat eigentlich alles Wichtige zu diesem Thema gesagt", bemerkt der Podcaster. Er selbst wolle sich nicht äußern – vorerst zumindest nicht. "Keine Sorge, ich gehe irgendwann auch noch mal darauf ein", verspricht Jannik seinen Fans. Aber so lange wolle er noch die Ruhe vor der Öffentlichkeit genießen. "Manchmal ist es besser, gewisse Sachen für sich zu behalten und nicht direkt die ganze Welt daran teilhaben zu lassen", erklärt er.

"Ich beantworte die Frage jetzt einmal [...]. Ja, Jannik und ich daten uns", gab Gerda vor wenigen Tagen zu, wobei es für sie wohl offensichtlich gewesen sei. Obwohl die Influencerin glücklich sei, so sei der Start "nicht gerade entspannt" gewesen. Von ihrer Seite aus sei damit aber auch alles gesagt gewesen.

Anzeige

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, "Make Love, Fake Love"-Teilnehmer

Anzeige

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis im August 2023

Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis im März 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de