"Nie positive Nachrichten": Wie geht es Michael Schumacher?

Wie steht es wirklich um seine Gesundheit? Im Dezember 2013 machten schockierende Neuigkeiten die Runde: Michael Schumacher (54) hatte einen schweren Ski-Unfall, bei dem er fast gestorben wäre. Seitdem ist kaum etwas über den Gesundheitszustand des ehemaligen Formel-1-Fahrers bekannt. Der siebenfache Weltmeister wird von seiner Familie komplett abgeschirmt. Doch offenbar steht es nicht gut um den 54-Jährigen. Nun äußert sich ein weiterer Weggefährte mit einem Gesundheitsupdate.

Johnny Herbert war zusammen mit Michael in der Formel-1 aktiv. "Es gibt nie Neuigkeiten. Was wir wissen, ist, dass wir nie positive Nachrichten hören", sagte er gegenüber Grosvenor Sport. Dann machte er noch deutlicher, wie schlecht es um Schumi steht. "Das ist der schreckliche Gedanke, dass er immer noch nicht in der Lage ist, dem Michael nahe zu sein, an den wir uns alle erinnern. Und das ist sehr traurig", fuhr der Brite fort.

Immer wieder äußern sich Freunde des Rennfahrers zu seinem Zustand – Infos, wie es Michael wirklich geht, gibt allerdings niemand preis. "Auf diese Frage gibt es nur eine Antwort und die hat sein Sohn Mick 2022 in einem seiner seltenen Interviews gegeben: 'Ich würde alles geben, um mit Papa zu reden'", verriet der Journalist Roger Benoit vor einigen Wochen in einem Interview mit Blick.

Getty Images Michael Schumacher, ehemaliger Formel-1-Fahrer

Getty Images Michael Schumacher, 1992

Getty Images Michael Schumacher, Formel-1-Fahrer

