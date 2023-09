Selena und Taylor Swift trotzen mal wieder Zoff-Gerüchten!

Sie sind immer noch BFFs! Selena Gomez (31) und Taylor Swift (33) sind seit Jahren befreundet. Dass die beiden Sängerinnen sich auch gut verstehen, zeigen sie oftmals auf Events. Vor einigen Wochen besuchte die Ex von Justin Bieber (29) mehrmals TayTays Konzerte im Rahmen ihrer "The Eras Tour". Trotzdem meinen manche Fans immer wieder, dass die Bekanntheiten Zoff haben. Diese neuen Bilder von Selena und Taylor sehen aber gar nicht danach aus!

Auf Instagram teilte die "Single Soon"-Interpretin zwei niedliche Bilder mit ihrer besten Freundin. Die Ladys dinierten bei einer traumhaften Kulisse – und mussten diesen Moment natürlich festhalten. Auf einem Pic grinsen beide in die Kamera, auf dem anderen gibt Taylor Selena einen Kuss auf die Wange. "Das ist meine beste Freundin", schreibt die "Only Murders in the Building" und macht damit eine Anspielung auf ein Lied von Saweetie (29).

Auch den diesjährigen Unabhängigkeitstag von Amerika hatten Selena und Taylor zusammen gefeiert. Mit vielen anderen Freundinnen verbrachten sie das Wochenende zusammen, aßen, tranken, entspannten am Wasser und sangen zu Songs.

Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Taylor Swift, September 2023

Anzeige

Getty Images Selena Gomez und Taylor Swift im Jahr 2016

Anzeige

Instagram / taylorswift Taylor Swift, Selena Gomez und ihre Freunde

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de