Trotz Anschuldigungen: Russell Brand wird von Fans gefeiert!

Fünf Frauen behaupteten vor wenigen Stunden, dass der Komiker Russell Brand (48) sie vergewaltigt und emotional missbraucht haben soll. Die Vorfälle sollen zwischen 2006 und 2013 passiert sein. Eines der mutmaßlichen Opfer erklärte, warum es sich erst jetzt öffentlich dazu meldet. Sie habe immer gedacht, der Schauspieler sei "unantastbar". Auch wenn viele Fans sich auf ihre Seite stellen, wird Russell noch von anderen gefeiert.

Er unterbricht seine Stand-up-Comedy-Tour trotz der Vorwürfe nicht. Kurz nachdem die schweren Anschuldigungen publik gemacht wurden, hatte der Ex von Katy Perry (38) einen Auftritt im Wembley Stadium in England. Der 48-Jährige wurde von dem Publikum sehr herzlich empfangen – die Leute jubelten und applaudierten, wie ein Video auf Mail Online zeigt. "Ich liebe euch. Es gibt ein paar Dinge, über die ich absolut nicht sprechen kann, und ich hoffe, ihr versteht, dass ich euch alles geben werde, was ich habe", reagierte Russell.

Seine Show hatte er jedoch eine Stunde früher als geplant beendet – bevor der "Film Russell Brand: In Plain Sight" rauskam, in dem die mutmaßlichen Opfer schildern, was ihnen widerfahren sein soll. "Ich war noch komplett angezogen und er hatte sich schon komplett entkleidet [...]", berichtet eine der Frauen anonym.

