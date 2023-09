Georgina Fleur wünscht sich nach Tochter weiteren Nachwuchs

Georgina Fleur (33) möchte ihre Familie vergrößern! Die Influencerin ist im August 2021 zum ersten Mal Mutter geworden: Sie durfte eine Tochter auf der Welt begrüßen, deren Namen sie nach wie vor streng geheim hält. Die Kleine ist offenbar ihr ganzer Stolz, denn immer wieder gibt sie im Netz niedliche Einblicke in ihren Alltag. Georgina träumt aber offenbar noch von einem Geschwisterchen für ihre Tochter.

Auf Instagram veröffentlicht die einstige Bachelor-Kandidatin ein Foto, das sie mit einem Baby auf dem Arm zeigt – eine Freundin von ihr sei gerade Mutter geworden. Bei Georgina löst das Erinnerungen aus. Sie habe direkt an den Moment gedacht, in dem sie ihre Tochter zum ersten Mal in dern Armen hielt. "Dieses Gefühl ist unbeschreiblich schön und nicht in Worte zu fassen", erklärt die Dubai-Auswanderin. Deswegen betont sie: "Ich will unbedingt auch noch ein Baby oder mehrere. Kinder sind das schönste überhaupt."

Fehlt nur noch der Mann dafür – oder doch nicht? Ende August wurde die einstige Kampf der Realitystars-Kandidatin zumindest beim Turteln mit einem Unbekannten gesehen. Wie Bild erfahren haben will, handele es sich dabei um ihren neuen Freund. Er soll fünf Jahre älter als sie sein und als Bänker arbeiten. Georgina hat sich bisher allerdings noch nicht dazu geäußert.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter, 2023

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter, Mai 2023

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter

