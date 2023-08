Erwischt! Ist Georgina Fleur etwa wieder frisch verliebt?

Ist sie wieder in festen Händen? Georgina Fleur (33) schaut auf eine turbulente Vergangenheit zurück – sowohl beruflich als auch privat. Besonders in Sachen Liebe wollte sie das Glück bisher einfach nicht treffen. Zuletzt hatte sie eine On-off-Beziehung mit dem Unternehmer Kubilay Özdemir geführt, bis diese jedoch vor fast drei Jahren zerbrach. Doch jetzt scheint ein neuer Mann das Herz des Reality-Sternchens erobert zu haben. Georgina soll wieder bis über beide Ohren verliebt sein!

Bilder, die Bild vorliegen, zeigen die 33-Jährige turtelnd mit ihrem Neuen. Seit etwa acht Wochen soll der in Dubai lebender Banker, der fünf Jahre älter als sie ist, angeblich der neue Mann an ihrer Seite sein. "Uns geht es super! Ich bin aktuell glücklich!“, sagt Georgina der Tageszeitung. Das scheint auch ein Freund der Influencerin zu unterschreiben: "Ich merke richtig, wie sie aufblüht [...]. Dennoch lässt sie es vorsichtig angehen." Und dafür gibt es laut ihres Vertrauten auch einen ganz bestimmten Grund: "Sie kämpft mit Vertrauensproblemen. Aber ihr neuer Partner scheint ihr Stück für Stück ihre Ängste zu nehmen."

Zuletzt sorgte die öffentliche Schlammschlacht zwischen Georgina und ihrem Ex für Aufsehen. Demnach soll Kubilay sie angezeigt haben. "Ich habe eine Anzeige von Kubilay, die hat er am 12. Juni gemacht, weil ich angeblich bei Instagram schlecht über ihn geredet habe", hatte die einstige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin in ihrer Instagram-Story erklärt.

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter, August 2022

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Georgina Fleur und Kubilay Özdemir

Anzeige

Instagram / kubilay_oezdemir Georgina Fleur und Kubilay Özdemir in Dubai

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de