Hat "Are You The One"-Kim Gefühle für Mike Heiter aufgebaut?

Kim Virginia (28) plaudert aus dem Nähkästchen. Aktuell ist die einstige Der Bachelor-Teilnehmerin bei Are You The One? – Reality Stars in Love zu sehen. Dort sorgt sie mit ihrer Romanze mit Mike Heiter (31) für jede Menge Aufmerksamkeit. Doch als sich in der Match-Box herausstellte, dass sie kein Perfect Match sind, flogen zwischen den beiden die Fetzen. Nun stellt die Beauty jedoch klar: Noch vor dem Streit hatte Kim Mike in ihr Herz geschlossen.

In ihrer Instagram-Story beantwortet die 27-Jährige ihren Fans einige Fragen. In diesem Rahmen wollte ein User wissen, ob sie für den ehemaligen Love Island-Teilnehmer echte Gefühle aufgebaut habe. "Klar, das war alles echt", weiß die TV-Persönlichkeit und führt weiter aus: "Zu Liebe gehört natürlich viel mehr, aber ich habe ihn irgendwann auf jeden Fall ernst genommen und habe einen Crush entwickelt."

Doch bereut es Kim, wegen des ganzen Dramas an "Are You The One?" teilgenommen zu haben? "Auf gar keinen Fall!", macht sie deutlich und verrät, dass sie das Ganze sogar gern wiederholen würde. "Die Zeit war ein absolut emotionales Chaos und sehr intensiv, aber ich möchte nichts davon missen."

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Realitystar

Instagram / mikeheiter Mike Heiter, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2021

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia im Juli 2023

