Jasmin Wagner wird schon am nächsten Wochenende heiraten

Jasmin Wagners (43) großer Tag steht kurz bevor! Die Sängerin, auch bekannt als Blümchen, hatte im November vergangenen Jahres zum ersten Mal ein Kind auf der Welt begrüßen dürfen. Wenige Monate später folgten dann die nächsten tollen Neuigkeiten: Sie hat sich mit ihrem Partner verlobt! Jetzt ist es auch bald so weit: Jasmin wird schon an diesem Wochenende vor den Traualtar treten.

Das fand Bild heraus. Laut der Einladung soll es am Samstag eine ungezwungene, kleine Hochzeit in einem alten Herrenhaus in Schleswig-Holstein geben. "Liebe Ladies, freut euch auf eine idyllische Wiese mit gemütlichen Teppichen. Vergesst nicht, ein paar flache Schuhe einzupacken", steht laut dem Blatt auf der Einladung. Als Dresscode wünsche sich die 42-Jährige von ihren Gästen Naturtöne wie beige, mint und bronze.

Im Januar dieses Jahres hatte Jasmin ihre Verlobung bekannt gegeben – kurz nach dem Jahreswechsel. "Happy New Yeah", schrieb sie zu einem Foto ihres Verlobungsringes und versah den Post mit dem Hashtag "ich habe Ja gesagt". Das ist bereits die zweite Ehe der TV-Bekanntheit – von 2015 bis 2020 war sie mit Frank Sippel verheiratet gewesen.

