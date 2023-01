"Ich habe Ja gesagt": Jasmin Wagner wird bald heiraten!

Bei ihr startete das neue Jahr mit ganz viel Liebe! Jasmin Wagner (42) hatte im Sommer 2022 verkündet, dass sie zum ersten Mal Mutter wird. Zusammen mit ihrem Partner konnte sie dann im November eine kleine Tochter auf der Welt willkommen heißen. Nun hat die Sängerin aber offenbar bald schon wieder etwas zu feiern: Jasmin hat sich ziemlich überraschend verlobt!

Das verkündet die 42-Jährige vor wenigen Stunden ihrer Community auf Instagram. Mit einem Bild von ihrem Verlobungsring teilt sie mit, dass sie bald wieder eine verheiratete Frau sein wird. "Happy New Yeah", schreibt sie zu ihrem Beitrag und versieht in mit dem Hashtag #isaidyes – "ich habe Ja gesagt". Neben ihren Fans sind aber auch viele Promi-Kollegen aus dem Häuschen. So gratuliert unter anderem Fernanda Brandao (39) der frischgebackenen Mama: "Herzlichen Glückwunsch liebste Shakti!"

Für Jasmin ist das bereits die zweite Ehe. Von 2015 bis 2020 war die Sängerin, die vor allem in den 90er-Jahren unter ihrem kultigen Künstlernamen Blümchen bekannt war, mit Frank Sippel verheiratet. Dass diese Scheidung aber auch ein paar Hindernisse mit sich gebracht hatte, hatte sie in einem Interview mit "Grazia WoMen" erklärt: "Das Scheiden ist ja so eine Sache. Das kann man ja nicht einfach machen. Man muss ja ein Trennungsjahr haben. Es gibt so ein paar Sachen, die man erledigen muss, und ein paar Hürden, die man nehmen muss."

