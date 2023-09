Missbrauchsvorwürfe! Wie geht es für Russell Brand weiter?

Für Russell Brand (48) spitzt sich die Lage immer weiter zu. Der Schauspieler soll sich zwischen 2006 und 2013 an mehreren Frauen vergangen haben. Fünf der Opfer sprechen in dem Film "Russell Brand: In Plain Sight" darüber und schildern jetzt ihre Sicht der Dinge. "Ich war noch komplett angezogen und er hatte sich schon komplett entkleidet", berichtet eine der Betroffenen. Der Comedian selbst streitet bislang alle Vorwürfe ab, allerdings ziehen die Schlagzeilen schon jetzt erste Konsequenzen nach sich. Mehr dazu findet ihr im Promiflash-Video.

