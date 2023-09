Nach Kuschelfotos mit Ben: Fans sauer auf Jennifer Garner

Diese Aktion kommt wohl gar nicht gut an! Jennifer Garner (51) und Ben Affleck (51) waren von 2005 bis 2018 miteinander verheiratet. Während ihrer Ehe bekamen die Hollywoodstars drei Kinder. Inzwischen ist Ben aber glücklich mit Jennifer Lopez (54) zusammen und auch mit ihr vor den Altar getreten. Wegen der gemeinsamen Kids verstehen sich die Schauspieler noch immer bestens. Vor wenigen Tagen tauchten allerdings Fotos auf, die das Ex-Paar in einem innigen Moment im Auto zeigen. Die Fans haben dazu eine klare Meinung.

"Jennifer Garner ist eine Hauszerstörerin. [...] Das ist keine gemeinsame Erziehung, das ist Betrug", schreibt ein User auf X. Die "30 über Nacht"-Darstellerin kommt in den Kommentaren nicht gut weg. Die Fans unterstellen ihr, Bens Ehe mit J.Lo zu gefährden. In einigen Tweets wird Jennifer sogar unterstellt, sich wieder bewusst an ihren Ex heranzumachen.

Es ist nicht das erste Mal, dass das einstige Paar gemeinsam gesichtet wurde. Erst vor einigen Wochen wurde Jennifer mit ihren drei Kindern am Flughafen von Florenz gesehen. Ben wartete dort bereits auf sie und empfing alle vier freudestrahlend. Berichten zufolge sollen die Hollywoodstars sogar eine halbe Stunde miteinander geplaudert haben.

MEGA Jennifer Garner und Ben Affleck im Dezember 2021

Getty Images Jennifer Garner im April 2023

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck im März 2014

