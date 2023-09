Ex-Paar Ben Affleck und Jennifer Garner kuschelt im Auto

Die beiden verstehen sich noch immer super. Ben Affleck (51) und Jennifer (54) Garner waren von 2005 bis 2018 miteinander verheiratet. In ihrer gemeinsamen Zeit bekamen die Hollywoodstars drei Kinder. Inzwischen ist Ben allerdings glücklich mit Jennifer Lopez zusammen. Mit seiner Ex versteht er sich allerdings immer noch hervorragend. Die beiden wurden nämlich am Freitag im Auto des "Armageddon"-Stars in Los Angeles bei einem zärtlichen Moment erwischt.

Auf Fotos, die Page Six vorliegen, umarmt sich das Ex-Paar liebevoll: Die Schauspielerin lehnte sich vom Rücksitz im Auto nach vorne zu Ben. Die jüngste Tochter des früheren Paares, Seraphina, saß auf der Beifahrerseite neben ihrem Vater. Außerdem lehnte sich der 51-Jährige einmal an die Schulter seiner Ex-Frau, bevor sie aus dem Auto stieg. Die beiden strahlten um die Wette, als der Schauspieler den "30 über Nacht"-Star zu seinem Fahrzeug zurückfuhr.

Es ist nicht das erste Mal, dass das frühere Paar gemeinsam gesichtet wurde. Erst vor einigen Wochen wurde Jennifer mit ihren drei Kindern am Flughafen von Florenz gesichtet. Ihr Ex wartete dort bereits auf sie und empfing alle vier freudestrahlend. Berichten zufolge sollen die Hollywoodstars sogar eine halbe Stunde miteinander geplaudert haben.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Garner, März 2014

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Garner, März 2014

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Garner, Januar 2007

