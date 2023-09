"Zur Hölle, nein": Das verweigert Ozzy Osbourne als Opa!

Er zieht klare Grenzen! In der letzten Zeit machte Ozzy Osbourne (74) vor allem mit seinen anhaltenden gesundheitlichen Problemen Schlagzeilen. Sogar sein groß angekündigtes Comeback-Konzert musste der Musiker absagen. In dieser schwierigen Zeit heitern den Black-Sabbath-Frontmann vor allem seine fünf Enkelkinder auf, um die er und seine Ehefrau Sharon Osbourne (70) sich regelmäßig kümmern. Doch in Sachen Babysitting soll Ozzy einige Regeln aufgestellt haben!

Dies verriet nun sein Sohn Jack Osbourne (37) im Interview mit Fox News Digital. So soll sich Ozzy vehement weigern, auch nur eine Windel der Kinder zu wechseln. Laut Jack habe sein Vater nur “Zur Hölle, nein. Auf keinen Fall” geantwortet, als dieser gefragt wurde, ob er den Windeldienst übernehmen würde. Die Haltung der Rocklegende erklärte Jack vor allem damit, dass der 74-Jährige noch in einer Zeit aufgewachsen sei, in der es eher unüblich war, dass sich Männer um solche Angelegenheiten kümmern.

Doch es gibt noch eine Sache, auf die die Enkel bei ihrem Opa verzichten müssen: Ozzy soll sich weigern, gemeinsam mit ihnen im Bett fernzusehen. “Er will nicht, dass sie in der Schule sagen, dass sie mit ihrem Opa im Bett waren”, gab Jack die Begründung seines Vaters wieder. Die Regeln des "Crazy Train"-Interpreten würde der 37-Jährige jedoch vollkommen respektieren.

Getty Images Kelly, Ozzy, Sharon und Jack Osbourne 2015 auf dem Red Carpet

Instagram / jackosbourne Jack Osbournes Töchter Andy Rose, Minnie Theodora und Pearl Osbourne

Getty Images Ozzy Osbourne, Musiker

