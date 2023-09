Cher und Alexander Edwards geben ihrer Liebe zweite Chance

Finden die beiden wieder zueinander? Im vergangenen Jahr hatte Cher (77) ihre neue Liebe öffentlich gemacht: Die Sängerin war mit dem 40 Jahre jüngeren Alexander Edwards durchs Leben gegangen. Im Mai dieses Jahres trennte sich das Paar allerdings. Doch nun kommen erste Anzeichen auf, dass die zwei wieder miteinander anbandeln. Und tatsächlich: Cher und Alexander sollen ihrer Beziehung eine zweite Chance geben wollen!

Das plaudert nun ein Insider gegenüber Us Weekly aus. So seien sie trotz der Trennung stetig in Kontakt geblieben und Freunde haben schon damit gerechnet, dass Cher und AE sich zusammenraufen würden. "Sie sind an einem Punkt angelangt, an dem sie einen zweiten Versuch wagen wollen. Sie sind noch nicht offiziell wieder zusammen, aber sie genießen es, wieder Zeit miteinander zu verbringen, und sie machen sich gegenseitig glücklich", führt der Informant weiter aus.

Am vergangenen Wochenende kurbelten Cher und Alexander die Gerüchteküche selbst wieder an: Sie ließen sich zusammen vor einem Restaurant in Beverly Hills ablichten. Im stylishen All-Black-Look verließen sie händchenhaltend das Lokal.

Anzeige

Getty Images Cher im Jahr 2022

Anzeige

Getty Images Cher und Alexander Edwards, 2023

Anzeige

Twitter / cher Cher und Alexander Edwards, Januar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de