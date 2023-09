Darum könnte Cathy Hummels niemals die Bachelorette sein

Das schließt Cathy Hummels (35) komplett aus! Die Influencerin geht schon seit einiger Zeit als Single durchs Leben. Nach der Trennung von ihrem Ehemann Mats Hummels (34) versuchte sich die Kampf der Realitystars-Moderatorin immer wieder bei Dates oder auf Dating-Apps, doch bislang ohne Erfolg. Aber zieht es sie vielleicht auch mal in eine Kuppelshow? Die Bachelorette wäre für Cathy auf jeden Fall nichts!

Das gibt die Influencerin in dem Podcast "Energy Wiesn Wahnsinn" mit Aaron Troschke (34) zu und erklärt auch, warum sie als Bachelorette nicht geeignet wäre: "Weil die private Cathy Hummels ist unfassbar schüchtern. Und wenn mir wirklich jemand gefällt, dann werde ich komisch!" Wenn sie Alkohol getrunken hat, werde sie aber lockerer. "Also wenn ich ein bisschen was getrunken habe, knutsche ich unglaublich gerne. Aber drüber hinaus geht's nicht", witzelt Cathy.

In dem Interview plaudert die Mama eines Sohnes allerdings noch mehr aus: Sie verriet ihren Bodycount, also mit wie vielen Männern es bei ihr schon über das Küssen hinausging. "Mit wie vielen? Das ist an einer Hand abzählbar. Ich öffne mein Schloss doch nicht für jeden. Ich kann das nicht, für mich ist das sehr privat", betont Cathy.

Cathy Hummels, Dezember 2022

Cathy Hummels im Januar 2023

Cathy Hummels, Moderatorin

