"Love Island"-Aus für Vanessa: Schwester Jenny am Boden!

Wird Jenny bei Love Island trotzdem durchziehen? Die Hotelfachfrau nimmt als erstes Zwillingspaar überhaupt gemeinsam mit ihrer Schwester Vanessa in der Kuppelshow teil – doch während es bei ihr mit Luca richtig funkt – heiße Küsse inklusive – flog Vanessa gestern wegen des Zuschauervotings überraschend raus. Das Show-Aus ihres Zwillings verkraftet die 22-Jährige sehr schlecht: Jenny denkt sogar übers Abbrechen nach!

"Ohne dich will ich nicht mehr!", stellt Jenny in den Armen ihrer Schwester unter Tränen klar. Doch Vanessa überredet sie, doch noch zu bleiben und die Liebesgeschichte mit Luca weiterzuführen. "Ich fühle mich viel wohler, wenn meine Zwillingsschwester da ist. Ich war noch nie so ganz alleine ohne sie irgendwo", klagt die Blondine weiter. Jedoch hoffe sie, dass die Romanze mit ihrem "Love Island"-Couple Potenzial habe und bleibe ihm zuliebe in der Villa.

Vanessas Ex-Couple Hannes Mörl nimmt die Sache trotz großem bekundeten Interesse an der Ausgeschiedenen wesentlich lockerer. Er sei zwar "unendlich betrübt" über den Exit – doch hoffe einfach auf weitere Granaten, die ihm gefallen. "Das Leben geht weiter", stellt der Sohn von Sänger Markus Mörl (64) trocken klar.

RTL II Jenny bei "Love Island" 2023

RTL II Jenny und Vanessa bei "Love Island" 2023

RTL II Alessandra, Jenny und Luca bei "Love Island" 2023

