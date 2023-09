Nach "Love Island": Plant Ray weitere Reality-TV-Formate?

Hüpft der Hottie schon bald in das nächste Format? Ray suchte in der diesjährigen Staffel von Love Island nach der großen Liebe. Weil er erkrankt war, war der Hamburger erst ein paar Tage später zum Startcast der Datingshow hinzugekommen. Eine tiefere Verbindung konnte der Barkeeper allerdings zu keiner der Single-Frauen herstellen und musste folglich als Erster die griechische Villa verlassen. Promiflash hat nachgehakt: Will Ray bei anderen Realityshows mitmachen?

Im exklusiven Promiflash-Interview gibt der 26-Jährige preis, ob er an einem anderen Reality-TV-Format teilnehmen würde. "Stand jetzt: Weiß ich nicht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher", erklärt Ray und fügt hinzu: "Aber wenn, dann würde nur die Show 'Are You The One?' für mich infrage kommen. Aber momentan weiß ich es noch nicht." Vielleicht wartet ja in dieser Kuppelshow sein Perfect Match auf ihn...

Mit seiner anfänglichen Favoritin Alessandra möchte der Muskelmann nach seinem "Love Island"-Exit jedenfalls nicht in Kontakt bleiben. "Mich hat eher das Aussehen angezogen – ihre Art ist nicht so das, was mich anzieht", verrät Ray im Gespräch.

