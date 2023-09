Darum möchte "Love Island"-Ray keinen Kontakt zu Alessa!

Darin sieht er keine Zukunft! Ray hatte wegen einer Erkrankung nicht mit den anderen Kandidaten in die Villa von Love Island einziehen können. Diese Tage fehlten ihm schließlich beim Flirten, weswegen der Hamburger in der Paarungszeremonie von niemandem gewählt wurde. Über seinen Auszug ist er trotzdem nicht traurig, weil er sich mit manchen Islandern auch nach der Show treffen möchte. Doch auf diese Kandidatin scheint er verzichten zu können: Mit Alessandra möchte er keinen Kontakt haben.

Im Promiflash-Interview verrät der Hamburger, ob er sich vorstellen könne, sich mit der Blondine zu treffen. "Dadurch, dass mich eher das Aussehen angezogen hat, aber ihre Art nicht so das ist, was mich anzieht, eher nein", lautet seine deutliche Antwort. Alessa wolle er also nach der Show nicht wiedersehen.

Dafür hat er mit anderen Islandern eine Verbindung aufgebaut. Mit Daniel, Evi und Laura habe er sich am besten verstanden. "Mit Daniel steht schon fest, wir beide sehen uns auf jeden Fall. Mit Robert und Laura ist schon abgesprochen, dass wir uns in Berlin treffen, um mal ein bisschen Techno feiern zu gehen und mit Evi ebenfalls", weiß der 26-Jährige.

Anzeige

Instagram / superblackboi Ray, "Love Island"-Kandidat

Anzeige

Instagram / alessandrawichert Alessandra, "Love Island"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / superblackboi Ray, "Love Island"-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de