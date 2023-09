Paris und Tyson Fury zeigen zum ersten Mal ihr siebtes Baby

Die beiden sind jetzt stolze siebenfache Eltern! Paris und Tyson Fury (35) haben zu Hause schon eine richtige Rasselbande: Sie sind Eltern von insgesamt sieben gemeinsamen Kindern! Erst vor wenigen Tagen kam ihr siebter Spross zur Welt – ein Junge. Nun gewähren sie auch einen kleinen Blick auf den Nachwuchs: Paris und Tyson teilen ihr erstes Foto mit ihrem Neugeborenen!

Auf Instagram postet Tyson jetzt ein Foto mit seiner Frau: Im Krankenhaus posiert das Paar vor einer Fotowand mit ihrem Sohn auf dem Arm. Nur kurz nach der Geburt strahlt Paris schon wieder in einem langen bunten Kleid, während Tyson überglücklich grinst. "Er ist da und er ist perfekt", schwärmt der Boxer.

Gegenüber OK! bestätigten die frischgebackenen Siebenfacheltern die Geburt ihres Kindes vor wenigen Tagen. "Unser Junge ist der perfekte Zuwachs und wir platzen vor Liebe für ihn. Es ist verrückt, wie man sich so schnell in jemanden verlieben kann", plauderte Tyson aus.

Anzeige

Instagram / parisfury1 Tyson Fury mit seiner Frau Paris und seinen Kindern, November 2021

Anzeige

Instagram / parisfury1 Tyson und Paris Fury

Anzeige

Getty Images Tyson Fury in Las Vegas, Oktober 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de