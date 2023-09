Russell Brands Live-Tour wegen schwerer Vorwürfe verschoben

Russell Brand (48) wird erst einmal nicht mehr auf der Bühne stehen. Seit einigen Tagen stehen schwere Anschuldigungen gegen den Schauspieler im Raum: Er soll angeblich gegenüber mehreren Frauen zwischen 2003 und 2013 sexuell übergriffig geworden sein. Der Brite streitet die Vorwürfe bislang vehement ab. Am Samstag performte er im Rahmen seiner Live-Tournee auch noch vor Tausenden von Menschen, nur wenige Stunden nachdem die Missbrauchsvorwürfe die Runde gemacht hatten. Doch Russells weitere Auftritte werden nun verschoben!

"Wir verschieben diese wenigen verbleibenden Wohltätigkeitsshows für Suchtkranke. Wir tun das nicht gerne, aber wir wissen, dass ihr es verstehen werdet", heißt es in einem Statement der Veranstalter von Brands "Bipolarisation"-Tour, das Deadline vorliegt. Der Entertainer sollte eigentlich am Dienstag im Theatre Royal in Windsor auftreten, danach in weiteren britischen Städten.

Trotz der negativen Schlagzeilen hält die Ehefrau des Komikers, Laura Gallacher (36), weiterhin zu ihm – obwohl sie nach Bekanntwerden der Vorwürfe ihre Instagram-Seite deaktivierte. "Was Russell getan hat, liegt weit in der Vergangenheit, lange bevor er und Laura sich kennengelernt haben. Natürlich ist es nicht einfach, aber sie sind entschlossen, das durchzustehen", erklärte ein Insider gegenüber Daily Mail.

