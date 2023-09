Vor einem Jahr fand Beerdigung von Queen Elizabeth II. statt

Ein trauriger Tag jährt sich. 70 Jahre hatte sie auf dem britischen Thron gesessen – am 8. September 2022 ist Queen Elizabeth II. (✝96) verstorben. Ganz friedlich war die Monarchin auf ihrem geliebten Schloss Balmoral in Schottland eingeschlafen, nachdem sie schon in den Tagen zuvor mit ihrer Gesundheit zu kämpfen gehabt hatte. Ihre letzte Ruhe fand sie am 19. September: Heute vor einem Jahr wurde die Queen im Rahmen einer großen Trauerfeier beerdigt.

In einer royalen Prozession wurde der Sarg der Verstorbenen vor einem Jahr bei der Beerdigungszeremonie in die Westminster Abbey getragen. Ihr Sohn König Charles III. (74) und seine Frau Königin Camilla (76) führten den Trauerzug mit Tränen in den Augen an. Gefolgt von seinen Geschwistern, Söhnen, Nichten, Neffen und Enkelkindern. Den Sarg zierten dabei nicht nur die Imperial State Crown und Blumengestecke, sondern auch ein kleiner Brief von Charles, auf dem "In liebevoller und hingebungsvoller Erinnerung. Charles R" stand. Nach dem einstündigen Gottesdienst wurde der Sarg zur St. George's Chapel gebracht. Dort wurde Queen Elizabeth schließlich neben ihrem verstorbenen Ehemann Prinz Philip beigesetzt.

Die imposante Trauerfeier war auch nicht günstig. Rund 186 Millionen Euro soll die britische Regierung schätzungsweise dafür ausgegeben haben. Laut Daily Mail sei ein großer Faktor das Thema Sicherheit gewesen. Womöglich, da sich viele internationale Royals sowie Fans dafür in der Stadt befanden.

Anzeige

Getty Images Der Sarg der Queen bei ihrer Beerdigung

Anzeige

Getty Images König Charles III., Prinzessin Anne, Prinz Andrew und Prinz Edward bei der Mahnwache für die Queen

Anzeige

Getty Images Die königliche Familie während des Trauerzugs der Queen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de