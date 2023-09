Wer soll "Das Sommerhaus der Stars" dieses Jahr gewinnen?

Was sagen die Fans? Der Start der diesjährigen Staffel von Das Sommerhaus der Stars steht kurz bevor: Heute Abend beginnt die beliebte Realityshow erneut. Zum achten Mal treten berühmte Promipaare gegeneinander an und kämpfen in einigen Challenges um den Sieg. Nicht selten kracht es in der ranzigen Villa zwischen den Paaren und den Kandidaten – Drama vorprogrammiert. Vor dem Beginn seid ihr gefragt: Wer soll dieses Jahr das Sommerhaus gewinnen?

Mit dabei sind wieder einige spannende Couples. Walentina Doronina (23) und ihr Verlobter Can Kaplan treffen etwa auf das Temptation Island-Paar Aleksandar Petrovic (32) und Vanessa Nwattu und Claudia Obert (61) mit ihrem Max Suhr (25). Ebenfalls am Start sind Edith und Eric Stehfest (34), Maurice Dziwak und Ricarda Raatz, Tim Toupet (51) und Freundin Carina Crone und die Köln 50667-Stars Pia Tillmann (35) und Zico Banach (32). Außerdem dabei sind Joey Heindles (30) Ex Justine Dippl und Partner Arben Zekic.

Schon vor dem Start sickerte durch, dass es in der diesjährigen Staffel wieder ordentlich Drama geben wird. So gaben etwa Ricarda und Maurice bereits ihre Trennung bekannt. Außerdem soll es bei den Dreharbeiten sogar zu Handgreiflichkeiten gekommen sein: Can behauptet nämlich, jemand habe ihm ins Gesicht geschlagen. Justine und Walentina sind schon vor der Ausstrahlung im Zwist.

Wer soll das Sommerhaus dieses Jahr gewinnen? Stimmt in der Umfrage ab!

RTL Pia Tillmann und Zico Banach

RTL Walentina Doronina und Can Kaplan

RTL Claudia Obert und Max Suhr

