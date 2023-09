Chancenlos? "Love Island"-Celine fühlte sich nicht gewollt

Celine lässt ihre Zeit bei Love Island Revue passieren! In der Datingshow suchen heiße Singles nach ihrem Partner fürs Leben. Neben einigen Neuerungen wird in diesem Jahr auch wieder einiges an Eifersüchteleien und Drama geboten. Celine kam als Granate in die griechische Villa – musste aber inzwischen die Heimreise antreten. Promiflash verrät sie, wie die Zeit bei "Love Island" für sie war...

Das Abenteuer "Love Island" sei schön, aber nicht unbedingt leicht gewesen. "Diese Ablehnung und das Desinteresse von vielen der Männer hat mich schon gekränkt", gesteht die Lehramtsstudentin im Interview mit Promiflash. Sie sei immer offen auf alle zugegangen – doch von den Kandidaten sei nie viel zurückgekommen. "Das hat mich runtergezogen und mich auch gekränkt. Ich bin eine selbstbewusste Frau [...] aber ich hätte mir definitiv eine offene Kommunikation gewünscht", erklärte die 24-Jährige.

In der "Love Island"-Villa hatte Celine zwischenzeitlich mit Hannes Mörl angebandelt. Doch der hatte nur wenig später auch schon wieder mit der Beauty Schluss gemacht. Stattdessen hatte der Musiker plötzlich doch mehr Interesse an Vanessa. "Es tut so weh", erklärte Celine daraufhin niedergeschmettert.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", ab dem 11. September bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

RTL II Die "Love Island"-Kandidaten 2023

RTLZWEI Celine und Jeanine bei "Love Island" 2023

RTLZWEI Celine und Hannes bei "Love Island" 2023

