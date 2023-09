Dritter Geburtstag: Gigi Hadid schwärmt von Tochter Khai!

Im Hause Hadid stand ein besonderes Tag an! Vor genau drei Jahren hatten Gigi Hadid (28) und ihr damaliger Freund Zayn Malik (30) ihr erstes Kind begrüßen dürfen: Das Töchterchen namens Khai hatte am 19. September 2020 das Licht der Welt erblickt. Seither ist die Kleine der ganze Stolz des Ex-Paares. Gestern feierte Khai bereits ihren dritten Geburtstag – und dazu widmet die stolze Mama Gigi ihrem Schatz jetzt eine süße Liebeserklärung!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlicht das US-amerikanische Model nun einige Schnappschüsse, die unter anderem sie und ihre Tochter sowie beispielsweise einen Geburtstagskuchen zeigen. Dazu schreibt sie: "Ich habe diese Woche unsere Dreijährige gefeiert. Ich fühle mich einfach so geehrt, ihre Mama sein und das Leben durch ihre Augen sehen zu dürfen!"

Aber nicht nur Gigi gratuliert Khai in den sozialen Medien – auch zahlreiche weitere Prominente feiern die Kleine in der Kommentarspalte! Unter anderem hinterlässt Kylie Jenner (26) ein Herz-Emoji. Das Model Alessandra Ambrosio (42) richtet zudem aus: "Alles Gute zum Geburtstag an deine kleine Prinzessin!"

Getty Images Zayn Malik und Gigi Hadid 2016 auf der Paris Fashion Week

Instagram / bellahadid Gigi Hadid mit ihrer Tochter Khai

Getty Images Alessandra Ambrosio bei der amfAR-Gala 2023 in Cannes

