Mit Baby Cesare: So geht es Aurora Ramazzotti und Goffredo

So geht es Aurora Ramazzotti (26) und Goffredo Cerza als frischgebackene Eltern! Nach wochenlangen Spekulationen hatte die Tochter von Michelle Hunziker (46) bekannt gegeben, dass sie und ihr Partner ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Im vergangenen März war es dann endlich so weit: Das Paar durfte ihren kleinen Sohn Cesare auf der Welt begrüßen. Mit Promiflash sprachen Aurora und Goffredo nun über ihr frisches Elterndasein!

"Uns geht es großartig. Uns geht es definitiv gut, ich meine, ich habe das Gefühl, dass es uns besser geht als anderen jungen Eltern. Wir sind sehr glücklich", betont die 26-Jährige im Promiflash-Interview. Auch Goffredo lebt sich immer mehr in seine Vaterrolle ein, dennoch gesteht er: "Es ist offensichtlich eine größere Herausforderung für sie. Aber ich tue mein Bestes, um ihr zu helfen."

Auch weiterer Nachwuchs scheint bei den jungen Eltern schon Thema zu sein, wie sie gegenüber Promiflash verraten – in naher Zukunft soll der kleine Cesare aber kein Geschwisterchen bekommen. "Vielleicht in ein paar Jahren, weil wir unserem Baby einen Freund schenken wollen. Aber im Moment ist das nicht unsere Priorität", so Aurora.

MEGA Aurora Ramazzotti mit ihrem Sohn, April 2023

PIERPAOLO FERRERI / MEGA Goffredo Cerza und Aurora Ramazotti

Instagram / therealauroragram Aurora Ramazzotti mit ihrem Partner Goffredo Cerza

