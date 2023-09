Schwere Niereninfektion: Geht es Liam Payne wieder besser?

Geht es Liam Payne (30) wieder besser? Der One Direction-Star hatte Ende August für einen großen Schock gesorgt: Er hatte seine Tournee aufgrund von starken Nierenschmerzen absagen müssen. Zuletzt hatte sich der Sänger eine sonnige Erholung in Italien mit seiner Freundin Kate Cassidy gegönnt – doch dort musste er erneut wegen einer schweren Niereninfektion klinisch behandelt werden. Nun verrät Kate, wie es Liam aktuell geht.

In einem Clip auf TikTok gibt Liams Freundin nun ein Update zu seinem aktuellen Gesundheitszustand. "Es geht ihm so viel besser. Er ist aus dem Krankenhaus raus und in guten Händen", erklärt Kate. Inzwischen seien die beiden auch nach London zurückgekehrt. Liam wurde offenbar strenge Bettruhe verschrieben, da er sich überwiegend daheim aufhält.

Die jüngsten Geschehnisse beschäftigen auch seine Ex-Freundin Cheryl Cole (40). "Cheryl […] will nur, dass Liam glücklich und gesund ist. Es ist sehr schwer für Cheryl, sie ist sehr aufgewühlt deswegen", berichtete ein Insider vor wenigen Tagen gegenüber Ok! Magazine.

Getty Images Liam Payne im Januar 2023

Getty Images Liam Payne und Kate Cassidy im März 2023

Getty Images Cheryl Cole und Liam Payne im Februar 2018

