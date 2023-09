"Tiger King"-Star Joe Exotic und Seth Posey sind getrennt!

Der Traum von der großen Hochzeit ist geplatzt. Im Jahr 2021 lernte Joe Exotic (60) Seth Posey über das Internet kennen: Er nahm bei einem Online-Wettbewerb teil, bei dem man sich als neuer Freund des "Tiger King"-Stars bewerben konnte. Doch bereits nach kurzer Zeit gingen die beiden wieder getrennte Wege – ganz kamen sie aber wohl nicht voneinander los: Nachdem der Betreiber eines Privatzoos zwischenzeitlich in einer anderen Partnerschaft gewesen war, rannte er danach wieder zurück in Seths Arme und verlobte sich sogar mit ihm! Doch nun machen Joe und Seth erneut eine Trennung durch.

Der Tierliebhaber hat einen Brief an TMZ geschickt, in dem er das Liebes-Aus mit seinem Verlobten erklärt. Darin steht, dass er sich von ihm nicht richtig unterstützt gefühlt habe, bei dem Plan, gegen seine 21-jährige Haftstrafe anzukämpfen. Zudem soll der junge Mann dem öffentlichen Druck nicht standgehalten haben, dass er mit der "Tiger King"-Bekanntheit liiert sei. Auch wenn es einige Probleme in ihrer Beziehung gegeben hat, lobt Joe Seth aber auch. So wisse es der 60-Jährige sehr zu schätzen, dass sein Verflossener in den vergangenen zwei Jahren immer mit ihm telefoniert habe, um ihn dabei zu helfen, "den Krebs mental zu bekämpfen". Die Trennung sei von beiden Seiten einvernehmlich gelaufen.

Doch Trübsal blasen ist bei Joe wohl nicht angesagt – er soll sich schon wieder in das nächste Liebesabenteuer stürzen. "Jemand, der älter und reifer ist und mich mehr unterstützt, wird bald ein großer Teil meines Lebens sein", teasert der US-Amerikaner an.

Instagram / joe_exotic Joe Exotic in seinem Tiger-Zoo

Instagram / joe_exotic Joe Exotic mit einem Tigerbaby

Instagram / joe_exotic Joe Exotic, "Tiger King"-Star

