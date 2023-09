Alkohol am Steuer: Shannon Beador bei Autounfall verletzt

Shannon Beador hatte einen Unfall. Die "The Real Housewives of Orange County"-Bekanntheit hatte vor allem mit ihrem Liebesleben in der vergangenen Zeit für Schlagzeilen gesorgt. So hat sie sich im Januar von ihrem Partner John Janssen getrennt – mittlerweile nähern sie sich aber wieder an. Nach einem Streit eskalierte es jetzt aber: Shannon baute betrunken einen Unfall und trug einige Verletzungen davon.

Mehrere Quellen berichteten Radar Online, dass die TV-Bekanntheit unter dem Einfluss von Alkohol mit dem Auto in ein Haus in Newport Beach gekracht ist. Dabei habe sich Shannon den Arm gebrochen – und ihr Gesicht sei in Mitleidenschaft gezogen worden. Es sei "geprellt und zerschnitten" und ein weiterer Insider behauptet, dass sie sogar genäht werden musste. Jetzt sorge sich Shannon, dass sie deswegen eventuell eine Schönheitsoperation benötigt.

Vor dem Unfall soll sich die US-Amerikanerin heftig mit ihrem On-off-Lover in seinem Haus gestritten haben. Quellen bestätigen gegenüber dem Blatt, dass Shannon und John derzeit wieder miteinander anbandeln: "Das sind sie. Sie sind definitiv wieder zusammen."

