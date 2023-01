Nach dreieinhalb Jahren Beziehung: Shannon Beador ist Single

Alles aus und vorbei bei Shannon Beador und John Janssen! 2019 lernten sich die "The Real Housewives of Orange County"-Bekanntheit und der Unternehmer durch gemeinsame Freunde kennen. Schnell wurde aus ihnen ein Paar. Doch schon nach einem Jahr schien es in ihrer Beziehung zu kriseln. Jetzt, rund zwei Jahr später, ist es offiziell: Shannon und John gehen von nun an getrennte Wege.

Im Interview mit People erzählte die 59-Jährige, dass der Geschäftsmann sie vor rund einem Monat verlassen hat. Der TV-Star habe die Trennung, die während der Dreharbeiten für eine neue Staffel von "The Real Housewives of Orange County" stattfand, nicht kommen sehen. "Wir waren in einer tollen Phase. Aber sieben Tage später, als die Kameras aus waren, war es eine ganz andere Geschichte. Er sagte mir, dass er mit der Beziehung fertig sei", erinnerte sich Shannon. Der Moment sei niederschmetternd für sie gewesen. "Ich habe noch nie jemanden so geliebt, wie ich John geliebt habe. Aber offensichtlich empfand er nicht dasselbe", äußerte sie.

Doch diese Aussage lässt John nicht auf sich sitzen. Auch der Unternehmer sprach mit People über das Liebes-Aus. "Es hat mir sehr wehgetan. Es war traurig, weil ich Shannon sehr liebe. Ich habe sie mehr geliebt als jede andere Frau in meinem Leben", beteuerte er. Dennoch sei John zu dem Entschluss gekommen, dass ihre Beziehung nicht für die Ewigkeit geschaffen sei.

Instagram / shannonbeador John Janssen mit Shannon Beador, 2021

Instagram / shannonbeador Shannon Beador und John Janssen im Juni 2021

Instagram / shannonbeador John Janssen und Shannon Beador, 2022

