Das hält Jürgen Klopp von Nagelsmann als neuem Bundestrainer

Würde er es begrüßen? Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass Hansi Flick (58) als Fußballtrainer der deutschen Nationalmannschaft entlassen worden war. Seitdem ist unklar, wer in seine Fußstapfen treten wird – der Bayern-Trainer Julian Nagelsmann steht dabei hoch im Kurs und soll Hansis Nachfolger werden. Viele hatten sich aber auch Jürgen Klopp (56) als Trainer gewünscht. Was hat Kloppo zu Julian als Bundestrainer zu sagen?

"Ich finde Julian eine ganz tolle Lösung, weil er ein toller Trainer ist. Ich würde mich sehr drüber freuen – wenn es denn so kommt", gibt Jürgen im Interview mit RTL und ntv zu. Für ihn selber wäre die Position als Trainer der deutschen Nationalelf allerdings nicht infrage gekommen, da er derzeit die Jungs in Liverpool trainiert. "Ich bin Liverpool zu Loyalität verpflichtet. Mein Herz ist hier in Liverpool. Man kann die acht Jahre ja nicht einfach rausschneiden", betont Kloppo.

Am Dienstag berichteten mehrere Medien davon, dass Julian als neuer Bundestrainer nachrücken soll. Derzeit fänden die abschließenden Vertragsverhandlungen statt, da er eigentlich noch beim FC Bayern München unter Vertrag steht. Dieser soll allerdings vor seinem Antritt als Nationaltrainer aufgelöst werden.

Anzeige

Getty Images Jürgen Klopp und Julian Nagelsmann, 2021

Anzeige

Getty Images Jürgen Klopp, Fußballtrainer

Anzeige

Getty Images Julian Nagelsmann, Fußballtrainer

Anzeige

Hast du Verständnis dafür, dass Jürgen Klopp nicht als Bundestrainer infrage kommt, da er derzeit Liverpool trainiert? Ja, ich habe Verständnis dafür. Nein, ich hätte lieber Klopp als Bundestrainer. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de