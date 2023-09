"Fuckboy": Die Fans sind enttäuscht von "Love Island"-Leon!

Damit haben die Love Island-Zuschauer nicht gerechnet! Bereits seit elf Tagen wird auf der Insel der Liebe wieder so richtig gedatet, gedatet, gedatet! Besonders bei den Kandidaten Laura und Leon sprühen schon ordentlich die Funken: Der 25-Jährige sprach sogar davon, erste Gefühle für die Kölnerin entwickelt zu haben und auch sexuell passt es einfach. Im Gespräch mit den neuen Granaten klingt das jetzt aber ganz anders...

Die Jungs sind aktuell von ihren Partnerinnen getrennt – zusammen mit den Granatinnen Lucie und Vani verbringen sie ihre Zeit in der Casa Amor. Im Gespräch mit ihnen spricht Leon dann plötzlich gar nicht mehr so liebevoll über sein Couple und spielt ihre Beziehung total herunter. Das schockiert die Fans! "Was ist denn mit Leon falsch. Ich bekomme Vertrauensprobleme vom Zuschauen", "Das Verhalten hätte ich von Leon aber am wenigsten erwartet" und "Leon ist also doch ein Fuckboy", lauten nur einige der entsetzten Kommentare auf X.

Und auch Fabi hat in der Villa Zweifel an Leons Gefühlen. Er traut ihm Gefallen an den neuen Kandidatinnen zu: "Bei dir sind noch so zehn Prozent offen!" Das streitet der Casanova auch gar nicht ab. "Eine Garantie gibt es bei 'Love Island' nie!", stellt er klar.

