Gegen Gigi Birofio? Can Kaplan tritt bei "Fame Fighting" an!

Kommt es bei "Fame Fighting" zum absoluten Showdown? Im November findet eine Neuauflage des ehemaligen Promiboxen statt. Eugen Lopez organisiert in Bonn eine Kampfshow mit zahlreichen Celebritys – unter anderem dabei sind Mike Heiter (31), Diogo Sangre (28) und Luigi Birofio (24). Wer gegen wen antritt, ist noch nicht klar. Jedoch scheint sich laut den Zuschauern nun ein Gegner für Gigi gefunden zu haben: Can Kaplan steigt ebenfalls in den Ring!

Auf der Instagram-Seite des Events wurde vor Kurzem die Teilnahme des Verlobten von Walentina Doronina (23) bekannt gegeben. Und in den Kommentaren sind sich die User einig: Can wird gegen Gigi kämpfen! "Gigi frisst ihn auf", heißt es dort, ein anderer Fan schreibt: "Gigi gewinnt locker!" Bestätigt ist die Konstellation des Kampfes noch nicht.

Doch wie kommen die User überhaupt zu der Annahme, Can werde gegen Gigi kämpfen? Gerüchten zufolge soll es zwischen den beiden im Sommerhaus der Stars zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung gekommen sein. Can musste angeblich sogar ins Krankenhaus – RTL bestätigte den Zoff bisher nur teilweise.

RTL Walentina Doronina und Can Kaplan

scoolz-pixx Gigi Birofio, Reality-TV-Star

RTL Walentina Doronina und ihr Verlobter Can Kaplan im Sommerhaus 2023

