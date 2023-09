Joshua Kimmich und seine Lina erwarten ihr viertes Kind!

Was für tolle News! Beruflich kann es für Joshua Kimmich (28) wohl kaum besser laufen: Schon seit Jahren kickt er für den FC Bayern München und die deutsche Fußballnationalmannschaft. Aber auch privat ist der Sportler megahappy: In den vergangenen Jahren bekam er mit seiner Frau Lina drei Kinder. Doch die Familienplanung war offenbar noch nicht abgeschlossen – denn Joshua und Lina sollen erneut Nachwuchs erwarten!

Das will Bild nun erfahren haben. Rund eineinhalb Jahre nach der Geburt ihres dritten Kindes soll Lina wieder schwanger sein. Joshua und seine Frau äußerten sich zu den Baby-News bisher noch nicht. Am Wochenende strahlte die 32-Jährige jedoch auf dem Oktoberfest in München, wo offenbar viel über die Schwangerschaft gemunkelt wurde – unter ihrem Dirndl ließ sich aber noch kein Babybauch erkennen.

Joshua und Lina gehen zwar schon seit mehr als elf Jahren zusammen durchs Leben – vor den Altar waren die beiden aber er erst im Juni vergangenen Jahres getreten. Nur zwei Monate nach der Geburt ihres dritten Kindes hatten sich die beiden das Jawort gegeben.

Anzeige

Getty Images Joshua Kimmich im Januar 2023

Anzeige

Getty Images Joshua Kimmich und seine Freundin Lina Meyer bei der EM im Juni 2021

Anzeige

Getty Images Joshua Kimmich, Fußballer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de