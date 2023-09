Bei Staatsbankett: So luxuriös war Königin Camillas Kleid!

Königin Camilla (76) hüllte sich für das Staatsbankett in Luxus! Gemeinsam mit ihrem Mann König Charles III. (74) besuchte die Britin am Mittwoch die Feierlichkeit auf Schloss Versailles in Frankreich. Neben dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron (45) und dessen Frau tummelten sich auch zahlreiche große Stars wie Mick Jagger (80) und auch Hugh Grant (63) auf der Veranstaltung. Und zu diesem Anlass holte Camilla einen besonders feinen Zwirn aus ihrem Schrank!

Die Fashion-Expertin Bethan Holt nimmt Camillas Kleid nun gegenüber People genauer unter die Lupe – und verrät dabei so einige Details über die teure Robe. "Die Königin sah in Versailles unglaublich elegant aus. Sie trug ein Couture-Kleid mit Umhang von Dior", erklärt die Spezialistin und fügt hinzu: "Es war ihre Art, auf eigene Art und Weise französische Raffinesse zu zeigen."

Neben Camillas elegantem Dress stach auch ihr funkelnder Schmuck sofort ins Auge – und der hat eine besondere Bedeutung! Farblich passend trug sie eine Halskette und ein Armband aus blauen Saphiren, die wohl jahrelang Lieblingsstücke der verstorbenen Queen Elizabeth II. (✝96) gewesen waren.

Getty Images Königin Camilla, König Charles, Emmanuel Macron und Brigitte Macron im September 2023 in Versailles

Getty Images Königin Camilla im September 2023 in Versailles

Getty Images Königin Camilla, September 2023

