Dschungelkönig Filip Pavlovic fängt bei "Alles was zählt" an

Er lebt seinen Traum! Filip Pavlovic (29) steht seit einiger Zeit in der Öffentlichkeit. Er nahm schon an Formaten wie Die Bachelorette und Bachelor in Paradise teil. Als es ihn 2022 schließlich ins Dschungelcamp zog, konnte er sich am Ende sogar die Krone und den Titel schnappen. Doch das reicht dem Hottie noch nicht – eine neue Herausforderung muss her. Er versucht sich jetzt als Schauspieler: Filip fängt demnächst bei Alles was zählt an.

"Jeder, der mich kennt, weiß, ich lasse nichts unversucht und die Schauspielerei stand noch auf meinem Zettel. Umso mehr freue ich mich, dass es jetzt endlich damit losgehen kann", berichtet der Hamburger im RTL-Interview. Erste Erfahrungen konnte er auch schon sammeln: "Ich habe noch nicht alle Kollegen kennengelernt, aber die, die ich getroffen habe, waren superoffen, freundlich und haben sich Zeit für mich genommen, wenn ich Fragen hatte."

Bei der Seifenoper spielt er den Getränkelieferanten Lars Orth. Dieser verliebt sich in Miray Öztürk (Sila Sahin, 37), die sich wegen ihrer aufstrebenden Karriere als Influencerin jedoch erst mal gar nicht für den gutaussehenden Mann interessiert. Irgendwann knistert es aber gewaltig zwischen den beiden und Miray muss sich zwischen ihrer Karriere und der Liebe entscheiden. Ab dem 6. Dezember wird Filip über die Bildschirme flimmern.

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic, Reality-TV-Star

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic, Influencer

ActionPress / Wehnert, Matthias Filip Pavlovic, Dschungelkönig 2022

