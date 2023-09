Im Scheidungsdrama: Sophie Turner verbringt Mädelsabend

Sie lässt es sich gut gehen! Am Donnerstag wurde bekannt, dass Sophie Turner (27) ihren Noch-Ehemann Joe Jonas (34) und Vater ihrer zwei Kinder verklagt. Vor wenigen Wochen hatten der Sänger und die Schauspielerin bereits ihre Trennung nach vier Ehejahren bekannt gegeben. Die gemeinsamen Kids leben derzeit bei ihrem Papa in den USA, was der Beauty so gar nicht passt. Sie wolle den Nachwuchs lieber in Großbritannien aufwachsen sehen. Mitten im Scheidungskrieg lässt es sich die zweifache Mama jetzt richtig gut gehen: Sie verbringt einen entspannten Mädelsabend mit ihren Freundinnen.

Wie US Magazine berichtet, wurde die "Game of Thrones"-Darstellerin am Mittwochabend mit zwei Freundinnen in New York gesehen. Sie verbrachte also noch ein paar entspannte Stunden, bevor am Folgetag bekannt wurde, dass sie ihren Ex verklagt. Sophie trug einen schwarzen Sweater zu einer weiten Hose und machte einen ausgelassenen Eindruck, als sie mit ihren Mädels ein Restaurant verließ.

Offenbar braucht die Beauty aktuell viel Zeit mit ihren Freundinnen, um sich von der Scheidung abzulenken. Vor wenigen Tagen hatte sie sich mit Taylor Swift (33), die auch eine Ex von Joe ist, in einem Restaurant getroffen. Die beiden waren zusammen gesehen worden, als sie das Lokal Arm in Arm wieder verlassen hatten.

Anzeige

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner im Januar 2023

Anzeige

Getty Images Sophie Turner, "Game of Thrones"-Darstellerin

Anzeige

Getty Images Sophie Turner im Februar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de