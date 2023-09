Urteil gültig: Henrik Stoltenberg zieht Berufung zurück!

So geht es für Henrik Stoltenberg weiter! In den vergangenen Monaten hatte der einstige Love Island-Kandidat für heftige Schlagzeilen gesorgt: Wegen Volksverhetzung und rechtsextremistischer Äußerungen wurde der Politiker-Enkel und Influencer von einem Gericht zu einer hohen Geldstrafe verurteilt. Henrik ging daraufhin in Revision. Doch nun folgt die überraschende Wendung: Henrik selbst zieht den Antrag zurück – und muss jetzt ordentlich blechen!

Das berichtet jetzt unter anderem Bild. Der Anwalt des 26-Jährigen hatte gegen das Urteil des Gerichts Berufung eingelegt – das Verfahren sollte am 29. September vor dem Kölner Landgericht deshalb erneut verhandelt werden. Doch nun zieht der Jurist im Auftrag seines Mandanten den Antrag zurück. Die Konsequenz: Henrik muss 15.000 Euro Geldstrafe bezahlen!

"Das Urteil hat mich sehr überrascht und ich werde aus sehr guten Gründen in die Berufung gehen. Ich lasse mich nicht in eine rechte Ecke stellen, weil ich da nicht hingehöre", betonte der TV-Star noch im vergangenen Februar auf seinem Instagram-Account. Das "Ausmaß der Vorverurteilungen" enttäusche ihn sehr, zumal sich auch Leute von ihm abwandten, die "es besser wissen müssen". Jetzt hat er sich doch zur Zahlung bereiterklärt.

Henrik Stoltenberg, Reality-TV-Star

Henrik Stoltenberg, Influencer

Henrik Stoltenberg im Oktober 2022

