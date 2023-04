Henrik Stoltenberg hat kaum noch Kontakt zu Realitystars!

Henrik Stoltenberg distanziert sich offenbar von der TV-Welt. Der Realitystar hatte zuletzt für heftige Schlagzeilen gesorgt: Er war wegen Volksverhetzung und rechtsextremistischen Äußerungen verurteilt worden. Daraufhin distanzierten sich diverse Promis und auch RTL von ihm und der einstige Temptation Island V.I.P.-Kandidat zog sich erstmal aus der Öffentlichkeit zurück. Anfang dieses Monats meldete er sich wieder und erklärte, sein Leben aufgeräumt zu haben. Offenbar sortierte er im Zuge dessen auch einige Bekanntschaften aus.

Der 26-Jährige wurde in seiner Instagram-Story gefragt, ob er noch Kontakt zu Personen aus dem Reality-TV-Kosmos habe. "Gott sei Dank nur zu ein bis zwei realen!", antwortete Henrik und fügte hinzu: "In dieser Branche sind leider 90 Prozent fake! Ich war noch nie so befreit, wie von den allen weg zu sein! Der Umgang zwischendurch war unterirdisch!" Außerdem stellte der Ex-Love Island Kandidat fest: "Und es ist ein schleichender Prozess, in dem viele hängen bleiben."

Im Rahmen seines Lebenswandels habe das Trash-Sternchen auch auf Alkohol verzichtet. "Ich habe jetzt seit zwei Monaten auf Alkohol verzichtet. Das ist ein ganz anderes Lebensgefühl, das ist der absolute Wahnsinn", hatte Henrik sich gefreut und hinzugefügt: "Dieses bewusste Leben ist einfach sehr, sehr schön."

Anzeige

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg, "Love Island"-Teilnehmer

Anzeige

Instagram / henrik_stoltenberg Ex-"Temptation Island V.I.P."-Kandidat Henrik Stoltenberg

Anzeige

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg im Oktober 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de