ADHS und Alkohol: Übertrieb Henrik Stoltenberg deswegen?

Könnte das eventuell ein Grund sein? Henrik Stoltenberg war vor einigen Monaten der Volksverhetzung und rechtsextremistischer Äußerung beschuldigt worden. Im Prozess war er zu 15.000 Euro Geldstrafe verurteilt worden, gegen die er anschließend Revision einlegte. Da er diese wieder zurückzog, ist die Strafe nun gültig. Der einstige Love Island-Teilnehmer sprach in der Vergangenheit von häufigem Alkoholkonsum und ADHS: Sind das die Gründe, warum Henrik manchmal über die Stränge schlug?

"In den vorausgegangenen zehn oder zwölf Jahren habe ich viel zu oft und zu viel Alkohol getrunken und mir damit sehr geschadet. Früh schon wurde bei mir ein schwerer Fall von ADHS festgestellt und man weiß inzwischen, dass dies in Verbindung mit Alkohol üble Folgen haben kann", teilt er in einem Statement auf Instagram mit. Darunter habe der Hottie sehr gelitten. "Weder ein Studium noch eine Ausbildung habe ich durchgehalten. Mir fehlten die Konzentration und der Wille", weiß Henrik.

Seine Ex-Freundin Paulina Ljubas (26) ist vom Verhalten ihres Verflossenen nicht gerade überrascht. "Geschockt hat es mich ehrlicherweise nicht. Ich weiß halt, wie Henrik ist", sagte die Beauty im Promiflash-Interview auf der Too Hot To Handle: Germany-Netflix-Party. Sie distanzierte sich klar von ihm: "Ich möchte gar nicht mehr mit ihm in Verbindung gebracht werden, weil das, was er gemacht hat, geht gar nicht."

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg, Influencer

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg, Reality-TV-Darsteller

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas im Mai 2022

