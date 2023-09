Cooles Duo: Hilary Duff unterstützt Tochter beim Fußball

Hilary Duff (35) ist eine coole Fußballmami. Die Schauspielerin geht in ihrer Rolle als Mutter total auf. Mit ihrem Ex-Mann Mike Comrie (43) hat sie ihren ältesten Sohn Luca (11). Aus ihrer zweiten Ehe mit Matthew Koma gehen die beiden Töchter Banks (4) und Mae hervor. Und die US-Amerikanerin scheint ihre Kinder bei allem zu unterstützen, was sie tun: Jetzt supportet Hilary eine ihrer Töchter vom Spielfeldrand aus beim Fußball.

Aktuelle Bilder zeigen Hilary in lässiger Kleidung auf dem Fußballplatz. In einem entspannten Oversize-Look schaut sie ihrer Tochter beim Spielen zu. Bei der Kleinen scheint es sich um die vierjährige Banks zu handeln, die in rotem Trikot alles gibt. Ganz die Vollblutmama hält die "Im Dutzend billiger"-Darstellerin in der Pause eine Wasserflasche für ihren Spross bereit. Während die Kinder sich weiter sportlich betätigen, unterhält sie sich am Rand mit einem großen Becher Kaffee in der Hand mit den anderen Eltern.

Familienzeit scheint für Hilary an oberster Stelle zu stehen. Im Sommer dieses Jahres zeigte sie sich mit ihrem Mann und den Kids auf einem Jahrmarkt. Bei Instagram ließ sie ihre Fans an dem Familienausflug teilhaben. Sie postete auch ein niedliches Bild ihres Sohnes, der seine kleine Schwester Mae in einem Arm und ein großes Kuscheltier im anderen hielt.

MEGA Hilary Duff im September 2023

Getty Images Matthew Koma und Hilary Duff, März 2023

Instagram / hilaryduff Hilary Duffs Sohn Luca und Tochter Mae im Mai 2023

