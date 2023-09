David Beckham stolz: Sohn Cruz hat jetzt den Führerschein!

Hach, sie werden so schnell groß! David Beckham (48) ist stolzer Vater von vier Kindern. Gemeinsam mit seiner Frau Victoria (49) durfte er die drei Jungs Brooklyn (24), Romeo (21) und Cruz (18) sowie das Nesthäkchen Haper (12) auf der Welt begrüßen. Inzwischen sind die Sprösslinge des Fußballstars schon richtig groß und machen ihren Papa immer wieder mit ihren Erfolgen stolz. Nun feiert sein Sohn Cruz einen weiteren Meilenstein!

Im Februar feierte Davids jüngster Sohn seinen 18. Geburtstag – jetzt hat er auch den Führerschein in der Tasche! Das macht Papa mächtig stolz. "Passt auf, jemand hat seine Führerscheinprüfung bestanden. Gut gemacht, Kumpel, ich liebe dich", schreibt der Sportler zu einem Bild auf Instagram, das Cruz am Steuer eines großen roten Wagens zeigt. Verschmitzt lächelt der frischgebackene Führerscheinbesitzer durch das Fenster in die Kamera.

Dass die Beckhams eine richtige Familienbande sind, ist hinlänglich bekannt. Immer wieder zeigen sie ihre Liebe und Unterstützung füreinander öffentlich. So ließ sich Cruz beispielsweise erst vor drei Wochen ein Tattoo für seine Mama stechen: Unter seiner Haut steht jetzt in Anlehnung an den Spitznamen der Sängerin für immer "Posh".

