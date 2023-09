Insider ist sicher: Das hält Taylor Swift von Travis Kelce!

Kann sie sich etwa mehr mit ihm vorstellen? Seit einigen Wochen kursieren hartnäckige Spekulationen darüber, dass zwischen Taylor Swift (33) und Travis Kelce (33) etwas laufen soll. Bislang haben sich weder die Sängerin noch der Footballspieler explizit zu den Liebesgerüchten geäußert. Sein Bruder Jason (35) hatte über die angebliche Romanze zuletzt nur gescherzt. Nun meint ein Insider zu wissen, wie Taylor zu Travis steht!

Eine Quelle behauptet nun gegenüber The Messenger: "Sie und Travis haben zweimal zusammen abgehangen, und es ist nichts Ernstes." Die 33-Jährige finde ihn sehr charmant und sie haben sich angeblich in der letzten Woche SMS geschrieben. Und wie sieht es bei dem Profisportler aus? "Ihm ist es ein bisschen peinlich, wie viel Aufmerksamkeit sie bekommen, aber er hat ihr gesagt, dass er sie gerne weiter sehen würde", erklärt der Tippgeber weiter.

Zu Gast bei "The Pat McAfee Show" hatte Travis immerhin vor wenigen Tagen verheißungsvoll angedeutet: "Wir werden sehen, was in naher Zukunft passiert." Zudem machte er deutlich, dass ihm die vielen Gerüchte und Spekulationen auf die Nerven gehen. "Es ist schon komisch, wie viel Aufmerksamkeit dieses Thema bekommt", fügt der 33-Jährige hinzu.

Anzeige

Getty Images Taylor Swift, Musikerin

Anzeige

Getty Images Travis Kelce im November 2022

Anzeige

Getty Images Taylor Swift bei den Grammy Awards 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de