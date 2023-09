Was läuft mit Taylor Swift? Jetzt äußert sich Travis Kelce!

Wie stehen Taylor Swift (33) und Travis Kelce (33) tatsächlich zueinander? Seit einigen Tagen kursieren immer wieder Gerüchte, dass die US-amerikanische Popsängerin einige Monate nach ihrer Trennung von ihrem langjährigen Freund Joe Alwyn (32) nun den Footballspieler datet. Zwar meldete sich bereits der Bruder des Sportlers zu den Spekulationen zu Wort – doch sowohl die "Bad Blood"-Sängerin als auch der NFL-Star hüllten sich bislang in Schweigen. Jetzt äußert sich Travis erstmals höchstpersönlich zu seiner angeblichen Romanze mit Taytay!

Zu Gast bei "The Pat McAfee Show" deutet Travis verheißungsvoll an: "Wir werden sehen, was in naher Zukunft passiert." Zudem macht er deutlich, dass ihm die vielen Gerüchte und Spekulationen auf die Nerven gehen. "Es ist schon komisch, wie viel Aufmerksamkeit dieses Thema bekommt. Im Moment ist es wie das alte Schulspiel Stille Post, bei dem sich alle gegenseitig ins Ohr flüstern und irgendwelches Zeug hören, ohne dass jemand wirklich weiß, was los ist", betont er.

Travis teilt außerdem gegen seinen Bruder Jason aus, der sich zuvor öffentlich zu dem angeblichen Flirt geäußert hat – und das offenbar ohne vorherige Absprache! "Er kann sich nicht aus den Schlagzeilen heraushalten", wettert der Sportler und appelliert: "Bitte hört auf, meinen Bruder nach meinem Liebesleben zu fragen."

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Getty Images Travis Kelce, Footballstar

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

