Party mit 200 Gästen: Jasmin Wagner hat heute geheiratet!

Jasmin Wagner (43) ist jetzt eine verheiratete Frau! Seit Ende 2021 ist die als Blümchen bekannte Sängerin mit ihrem Freund zusammen. Bei den beiden ging dann auch alles ganz schnell: Bereits im November des vergangenen Jahres kam ihre gemeinsame Tochter zur Welt und zwei Monate später wurde sich ganz romantisch verlobt. Jetzt war es so weit: Jasmin hat ihren Liebsten geheiratet!

Wie Bild berichtet, trat sie heute um 16 Uhr in einem 200 Jahre alten Herrenhaus auf einem Golfplatz in Schleswig-Holstein vor den Standesbeamten. An dem schönsten Tag ihres Lebens trägt Jasmin einen Traum aus weißer Spitze mit einem langen Schleier: Das Hochzeitskleid im Bohemian-Look hat sie sich extra maßschneidern lassen. Die Haare fallen in Wellen über die Schultern der glücklichen Braut. Heute Abend geht die Feier dann weiter: Mit 200 Gästen werden es die frisch Vermählten krachen lassen.

Für Jasmin ist es schon die zweite Ehe: 2020 hatte sie nach zehn Jahren Liebe die Trennung von ihrem ersten Mann Frank Sippel bekannt gegeben. Als Trennungsgrund nannte die Musikerin, sich keine Zukunft und auch keine Kinder mit ihm vorstellen zu können. Dieses Glück hat sie nun in ihrem zweiten Ehemann gefunden.

Instagram / jasminwagnerofficial Jasmin Wagner im Dezember 2022 in Hamburg

Instagram / jasminwagnerofficial Jasmin Wagner

Getty Images Jasmin Wagner, Sängerin

