Private Suite: Was lief bei "Love Island"-Daniel und Jenny?

Kamen diese beiden etwa auf ihre Kosten? Seit gut einer Woche läuft die achte Staffel von Love Island. In der Datingshow treffen liebeshungrige Singles aufeinander – in diesem Jahr sind das unter anderem Jenny und Daniel. Die beiden durften als Erste die Private Suite einweihen und dort eine Nacht in Zweisamkeit verbringen. Promiflash hat nachgehakt: Sind Daniel und Jenny auf Tuchfühlung gegangen?

Im exklusiven Interview mit Promiflash plaudert der 31-Jährige jetzt über seine Nacht in den privaten Gemächern der Villa aus: "Dass ich als Erster dufte, hat mich geehrt." Dennoch habe sich Daniel damit überfordert gefühlt. "Erst die Liveshow, dann das Voting, dann der Einzug, dann die Private Suite, am nächsten Tag das Frühstück und dann auch noch die Granaten – war vielleicht alles etwas viel auf einmal", macht er deutlich. Für ihn sei die Nacht in der Private Suite etwas zu früh gewesen. Was genau zwischen Jenny und ihm lief, gibt der Muskelmann allerdings nicht preis.

Mit seiner späteren Partnerin Evi habe sich Daniel ohnehin besser verstanden. "Ich habe mich für sie entschieden, sie war in der Villa meine absolute Bezugsperson", erklärt der Besitzer eines Fitnessstudios im Gespräch mit Promiflash und fügt hinzu: "Ich habe viel Zeit mit ihr verbracht, viele Gespräche geführt und viel gelacht."

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", ab dem 11. September bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

