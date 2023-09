"Du und ich": Basti Schweinsteiger und seine Ana strahlen!

Bastian Schweinsteiger (39) und Ana Ivanović (35) sind gemeinsam so richtig happy! Der deutsche Fußballstar und die einstige Tennisspielerin sind seit Jahren ein eingespieltes Team. Im Mai 2023 durften die beiden schon ihr drittes Kind auf der Welt begrüßen. Ab und an gewährt das Paar seinen Fans in den sozialen Medien Einblicke in ihre Liebe: Jetzt strahlt Basti auf einem neuen Bild gemeinsam mit seiner Ana um die Wette!

Auf Instagram veröffentlicht Basti jetzt diesen süßen Schnappschuss, auf dem er gemeinsam mit Ana posiert: Auf dem Foto stehen die beiden in lässigen Sommer-Looks vor einem strahlend blauen Himmel und lächeln in die Kamera. "Du und ich", betitelt der Kicker das Posting kurz und knapp. Zudem fügt er einen Emoji von zwei Händen, die ein Herz formen, hinzu.

Wie glücklich die beiden miteinander sind, machte Ana erst im Mai dieses Jahres passend zum Vatertag deutlich. An diesem Tag schwärmte sie nämlich in den höchsten Tönen von ihrem Mann. "Du hast unserer Familie so viel Lebensfreude, Unterstützung und Liebe gegeben", betonte sie.

Getty Images Bastian Schweinsteiger bei der Weltmeisterschaft 2022

Instagram / anaivanovic Bastian Schweinsteiger mit seiner Frau Ana Ivanovic

Instagram / anaivanovic Ana Ivanovic, einstige Tennisspielerin

