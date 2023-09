Erkannt? GNTM-Kandidatin tritt bei "The Voice of Germany" an

Dieses Gesicht dürften eingefleischte Castingshow-Fans bereits kennen! Bei The Voice of Germany hörten sich die diesjährige Coaches Giovanni Zarrella (45), Bill (34) und Tom Kaulitz (34), Shirin David (28) sowie Ronan Keating (46) schon so einige Talents an. Die meisten dieser Bewerber sind jedoch absolute TV-Neulinge. Doch jetzt überrascht eine bereits bekannte Person die fünf Experten und die Zuschauer: Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Mirella Janev steht bei den Blind Auditions auf der Bühne!

In der aktuellen Folge von "The Voice of Germany" gibt Mirella, die in diesem Jahr bereits bei Heidi Klums (50) Castingshow um den Sieg kämpfte, den Hit "Mad World" von Michael Andrews feat. Gary Jules zum Besten. Damit kann sie die fünf Coaches allerdings nicht wirklich begeistert – keiner drückt den Buzzer. Tom erkennt die Beauty jedoch: "Wir kennen dich von der Show von meiner Frau."

Bei "Germany's next Topmodel" schaffte es Mirella im Gegensatz zu "The Voice of Germany" ziemlich weit! Die Sozialarbeiterin aus Berlin flog während der Staffel in Folge 14 raus und belegte den zehnten Platz. Damit konnte sie sich gegen zahlreiche andere Modelanwärterinnen durchsetzen. Letztendlich gewann ihre damalige Kontrahentin Vivien Blotzki die Season.

Instagram / mirellajanev Mirella Janev, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2023

Instagram / mirellajanev Mirella Janev, Kandidatin bei GNTM

Instagram / vivienblt Vivien Blotzki, 2023

